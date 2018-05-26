Путин отметил неправомерность давления США на Турцию по поставкам С-400

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил неправомерность давления США на Турцию в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Турция, будучи членом НАТО, приняла решение приобрести систему С-400, самые продвинутые и, скажу без преувеличения, лучшие в своем классе системы мира. И чего в этом такого? Это преступление?" — приводит слова Путина турецкое агентство Anadolu, главный редактор которого присутствовал на встрече президента РФ с руководителями международных информационных агентств.

"У какой страны есть право ограничивать инициативу независимой страны на приобретение в крайней степени чувствительной продукции с точки зрения обеспечения собственной безопасности, когда она готова к ее приобретению?" — заявил Путин. Слова Путина даются в обратном переводе с турецкого.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.

В начале мая глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир заявил, что Россия поставит Турции С-400 в оговоренные сроки, а возможные санкции США не окажут на это влияния.

Со своей стороны помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки этих истребителей.