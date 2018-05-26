Путин отметил неправомерность давления США на Турцию по поставкам С-400

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил неправомерность давления США на Турцию в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400.
"У какой страны есть право ограничивать инициативу независимой страны на приобретение в крайней степени чувствительной продукции с точки зрения обеспечения собственной безопасности, когда она готова к ее приобретению?" — заявил Путин. Слова Путина даются в обратном переводе с турецкого.
В начале мая глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир заявил, что Россия поставит Турции С-400 в оговоренные сроки, а возможные санкции США не окажут на это влияния.
Со своей стороны помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки этих истребителей.