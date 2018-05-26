В мексиканском штате за несколько дней убили более 60 человек

МЕХИКО, 26 мая — РИА Новости. Волна насилия захлестнула в последние дни мексиканский штат Гуанахуато, с понедельника в разных муниципалитетах штата убиты как минимум 62 человека.

Как отмечает портал Periodico Correo , самым громким стало обнаружение в пятницу 11 убитых на улице города Саламанка. Тела восьми жертв были расчленены и упакованы в черные пластиковые пакеты.

Также выделяется убийство десяти человек в среду и четверг в городе Селайя, пять жертв были застрелены в ресторане во время обеда, включая хозяина заведения. Четыре человека были застрелены в городе Ирапуато в ночь на четверг.

В ряде случаев убийцы оставляли рядом с телами жертв так называемые "наркопослания" с угрозами в адрес конкурентов.

Штат Гуанахуато является предметом спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией.