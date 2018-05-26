Трамп назвал переговоры с КНДР о проведении саммита продуктивными

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США ведут продуктивные переговоры с КНДР, чтобы встреча лидеров двух стран все-таки состоялась в том же месте и в то же время, что и было запланировано, написал президент Дональд Трамп в своем Twitter.
Срыв саммита
Ранее Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. Президент заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
Предметом недовольства оппонентов Пхеньяна долгое время были ядерные испытания. США требовали прекратить разработку ядерного оружия, угрожая КНДР санкциями. В апреле республика отказалась от дальнейших испытаний для восстановления и развития экономики, после чего главы государств договорились провести встречу.