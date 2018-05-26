Большинство ирландцев выступили за легализацию абортов

Москва, 26 мая — РИА Новости. На референдуме в Ирландии большинство ирландцев проголосовали за отмену так называемой Восьмой поправки конституции и легализацию абортов, сообщает газета The Irish Times со ссылкой на данные экзит-поллов.
Сообщается, что официальные результаты референдума объявят в субботу.
Ирландия — одна из самых консервативных стран Европы, в которой до сих пор запрещены аборты. Это предусмотрено Восьмой поправкой к конституции, которая была принята на референдуме в 1983 году. В виде исключения их разрешено делать лишь в случае онкозаболевания или внематочной беременности.