В Бразилии суд разрешил применение силы для разгона протеста водителей

МЕХИКО, 26 мая – РИА Новости. Судья высшего федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораес в пятницу разрешил властям применение силы для прекращения акций протеста водителей грузовиков, парализовавших движение в стране.

Как сообщает канал Globo , также судья назначил размер штрафа для вовлеченных в перекрытия дорог юридических лиц в размере 100 тысяч реалов (примерно 27,5 тысячи долларов) за час простоя трасс, а для участвующих в акциях водителей – 10 тысяч реалов в день (2,7 тысячи долларов).

Ранее президент Мишел Темер заявил, что направит федеральные силы безопасности для прекращения перекрытий трасс водителями. Акции идут уже несколько дней в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо.

Перекрытия трасс и подъездов к предприятиям нефтяной компании Petrobras привели к перебоям в работы как минимум восьми аэропортов, в том числе обслуживающего столицу Бразилиа. Как передает портал Folha de Sao Paulo, сейчас в некоторые аэропорты топливо начало поступать. Различные авиакомпании были вынуждены отменить как минимум 110 рейсов.