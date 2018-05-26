Мадуро встретился с главой комитета по международным делам сената США

МЕХИКО, 26 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился в пятницу с главой комитета по международным делам сената США Бобом Коркером.Twitter.
Также Мадуро сообщил о встрече с представителями Банка развития Латинской Америки. В свою очередь МИД Венесуэлы сообщил о его встрече в пятницу с апостольским нунцием Альдо Джордано.
Ранее президент Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Позднее США заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы в ответ на аналогичные действия Каракаса.