В Йемене спасли четырех человек, пропавших из-за циклона

САНА, 26 мая — РИА Новости. Спасательная группа в провинции йеменского архипелага Сокотра спасла четырех граждан Индии, выживших после крушения корабля из-за обрушившегося на архипелаг тропического циклона "Макуну", сообщил РИА Новости источник из спасательной группы.

Ранее базирующийся в Дубае арабский телеканал "Аль-Эн" сообщил, что число людей, пропавших на острове Сокотра из-за вызванной тропическим циклоном "Макуну" непогоды, увеличилось до 40 человек.

"Четыре индийских моряка были найдены в пятницу 25 мая… выжившими после затопления индийского транспортного корабля во время циклона "Макуну", обрушившегося на провинцию в среду и четверг, в результате чего потонули семь кораблей", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также спасатели обнаружили пять тел жителей архипелага и два тела индийских моряков.

По его словам, спасательной группе удалось открыть дорогу между столицей архипелага Хадибу, а также аэропортом и южными и западными районами острова.

В настоящее время циклон сместился в сторону южной оманской провинции Дофар, его "отголоски" в пятницу вечером дошли до столицы Омана Маската, где идут проливные дожди, сопровождаемые сильными порывами ветра.

Метеорологическая служба Саудовской Аравии предупредила, что, начиная с раннего утра субботы, циклон может достигнуть отдельных районов королевства, в частности, на востоке и на юге страны, где пройдут ливни, а скорость ветра может превышать 20 метров в секунду, из-за чего в воздухе будет много пыли и песка.