На Украине впервые за пять лет построили новую дорогу

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. На Украине впервые за пять последних лет построили новую дорогу, передает ТСН.
Выбор подрядчика осуществлялось через сайт прозрачных закупок, отмечает телеканал.
Ранее советник главы "Укравтодора" Александр Кава заявил, что в стране 94 процента дорог эксплуатируется сверх установленной нормы. По его словам, ремонта требуют 160 тысяч километров дорог государственного и местного значения из 170 тысяч. Он указал на то, что из-за недостатка финансирования дороги не ремонтируются десятилетиями.