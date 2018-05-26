Путин отверг вмешательство России в каталонский кризис

МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Россия не вмешивалась в каталонский кризис и заинтересована в сохранении территориальной целостности Испании, сказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

В начале недели Испанский Национальный криптологический центр, подчиняющийся Национальному центру разведки, утверждал, что "российские институты" пытались оказать влияние на ситуацию в Каталонии во время политического кризиса в прошлом году, где 1 октября прошел незаконный референдум о независимости.

"У нас хорошие и плодотворные отношения с Испанией, которые мы хотим сохранить и также хотим, чтобы ситуация в Испании нормализовалась, чтобы Испания сохранила свою территориальную целостность", — приводит слова Путина испанское агентство Efe. Слова российского президента даются в переводе с испанского.

При этом он добавил, что "все народы имеют право на самоопределение, но мы исходим из уважения и сохранения суверенитета государств в рамках существующих границ". "Это наша позиция, которую мы хотим передать испанскому правительству", — добавил он.

Путин назвал "глупостью" обвинения в том, что за кибератаками (в поддержку каталонских сторонников независимости – ред.) может стоять Россия.

"Всегда говорили о России, говорили по поводу Brexit. Нас винят во всех грехах. Но речь идет о внутренних процессах в каждой стране, к которым мы не имеем никакого отношения. Может Борис Джонсон российский агент?" — пошутил Путин.

"Нас обвиняют во всех смертных грехах. Это несерьезно", — добавил глава государства. "Есть желание обвинить нас во всем", этот подход, как считает российский президент, наносит ущерб международным отношениям.

Испанские власти неоднократно заявляли, что информация, направленная на поддержку независимости Каталонии в разгар кризиса, распространялась в соцсетях с территорий России и Венесуэлы. Однако при этом они подчеркивали, что не имеют доказательств причастности к этому властей этих стран.

Москва призывала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".

Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонскую проблему внутренним делом Испании, которая должна быть урегулирована в рамках конституции.