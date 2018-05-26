МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правительство Венгрии в ходе инаугурационного заседания утвердило адресованный руководству НАТО и стран-союзников меморандум с призывом пересмотреть политику альянса в отношении Украины. Об этом сообщает "Украинская правда", которой удалось ознакомиться с полным текстом документа.

В меморандуме, в частности, отмечается, что "реформирование Украины провалилось".

Правительство Венгрии указывает, что Киев не достиг успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".

"Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", — подчеркивается в меморандуме.

Исходя из этого, Будапешт предложил пересмотреть поддержку, которую альянс оказывает Киеву.

"Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах", — говорится в документе.

Особое недовольство Венгрии вызвали новые языковые нормы на Украине. Как ранее сообщалось, в этом документе предлагается вывести украинские национальные меньшинства, связанные со странами — членами НАТО, из-под действия принятых Киевом дискриминационных законов.

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который среди прочего сильно сокращает возможность обучения на других языках.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В России также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства украинского государства.