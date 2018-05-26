МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правительство Венгрии в ходе инаугурационного заседания утвердило адресованный руководству НАТО и стран-союзников меморандум с призывом пересмотреть политику альянса в отношении Украины. Об этом сообщает "Украинская правда", которой удалось ознакомиться с полным текстом документа.
Правительство Венгрии указывает, что Киев не достиг успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".
"Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", — подчеркивается в меморандуме.
Исходя из этого, Будапешт предложил пересмотреть поддержку, которую альянс оказывает Киеву.
"Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах", — говорится в документе.
Особое недовольство Венгрии вызвали новые языковые нормы на Украине. Как ранее сообщалось, в этом документе предлагается вывести украинские национальные меньшинства, связанные со странами — членами НАТО, из-под действия принятых Киевом дискриминационных законов.
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В России также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства украинского государства.