Президент Армении пригласил грузинского коллегу в Ереван

ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в ходе состоявшейся в пятницу в Тбилиси встречи пригласил своего грузинского коллегу Георгия Маргвелашвили в Ереван, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

Саркисян отправился в Тбилиси 25 мая для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию восстановления грузинской государственности.

"Во время теплой и непосредственной беседы Саркисян пригласил грузинского коллегу в Армению", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

По информации пресс-службы, Саркисян заявил, что добрососедские и партнерские армяно-грузинские отношения продолжают динамично развиваться в атмосфере взаимного доверия.

"Активный межгосударственный диалог, исторически основывающийся на традиционной дружбе и взаимопонимании наших народов, позволяют наметить новые направления партнерства", — приводит пресс-служба слова Саркисяна.