Украину заподозрили в уничтожении своих телеканалов в пользу российских

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ограничение русского языка на украинском телевидении и радио говорит о том, что Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания Украины работает на российские каналы и "хоронит" украинские, заявил бывший вице-премьер страны Борис Колесников.

Политик напомнил, что квоты на украинский язык заставили людей переходить на спутниковое телевидение, чтобы смотреть телевидение на русском языке.

"Все языковые квоты хоронят украинское телевидение и радио. Пока они (в Нацсовете. — Прим. ред.) работают на каналы Российской Федерации, вводя здесь квоты. Имея простой доступ через спутник: каналы "Первый", "Россия" — они раскодированы, — все идут туда смотреть концерты и сериалы. Спасибо Нацсовету за квоты", — сказал Колесников в интервью телеканалу NewsOne.

Кроме того, политик рассказал об эффекте от запрета на трансляцию на украинских каналах Чемпионата мира по футболу 2018. Политик уверен, что Киев лишает болельщиков праздника, что негативно скажется на украинских телеканалах и радиостанциях.

"Там играют команды со всего мира, 32 национальных сборных. Если вам не нравится — не смотрите сборную России", — заключил Колесников.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, с восьмого ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.