Министр обороны Бразилии пообещал прекратить протесты водителей

МЕХИКО, 26 мая – РИА Новости. Министр обороны Бразилии Жоакин Силва-и-Луна в пятницу пообещал быстро и энергично прекратить протесты водителей грузовиков, парализовавшие южноамериканскую страну.

Ранее президент Мишел Темер заявил, что направит федеральные силы безопасности для прекращения перекрытий трасс водителями. Акции идут уже несколько дней в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо.

"Как только президент подпишет указ, который санкционирует применение силы, он будет исполнен. Использование силы должно быть быстрым, комплексным и энергичным", — приводит канал Globovision заявление Силвы-и-Луны.

Между тем, главный организатор забастовки Бразильская ассоциация водителей грузовиков (Abcam) в пятницу обратилась к ее участникам с призывом приостановить блокаду трасс. Основным аргументом стали опасения за безопасность самих водителей после обещаний Темера применить армию.

"Мы уже продемонстрировали свою силу правительству, которое называло нас меньшинством. Нам удалось парализовать 25 бразильских штатов", — говорится в заявлении Abcam.