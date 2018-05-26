Трамп упростил увольнение федеральных служащих

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы, которыми упростил процедуру увольнения федеральных госслужащих и сократил права профсоюзов госслужащих, сообщил Белый дом.

"Президент выполняет свое (предвыборное) обещание по повышению эффективности правительства путем реформирования гражданской госслужбы", — заявил журналистам Эндрю Бремберг, глава совета по внутренней политике Белого дома.

Американская федерация государственных служащих, которая объединяет 700 тысяч работников, назвала упрощение процедуры увольнения "нападением на демократию".

Трамп ранее заявлял, что намерен исправить недостатки раздутого государственного аппарата. При этом в США сравнительно немного федеральных госслужащих по сравнению с другими странами — менее 3 миллионов при населении более 300 миллионов.