Посольство обвинило Лондон в засекречивании уголовных дел с россиянами

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания засекречивает неудобные факты и уголовные дела, в которых фигурируют россияне. Об этом заявило посольство в Лондоне.

Дипломаты привели в подтверждение своих слов ситуацию с расследованием гибели экс-замдиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова. В посольстве заявили, что с момента трагедии прошло два с половиной месяца, однако об обстоятельствах его смерти ничего достоверно не известно. Как отметили в дипмиссии, британские власти не торопятся пролить свет на эту историю.

При этом дипломаты подчеркивают, что Глушков не был гражданином Великобритании и владел только российским паспортом. В ведомстве отметили, что британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании загадочной смерти топ-менеджера.

Месяц назад сотрудники посольства передали в МВД Великобритании запрос о правовой помощи по делу Глушкова, но до сих пор не получили ответа. По словам представителей российского ведомства, это можно воспринимать как пренебрежение обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Дипломаты пообещали продолжить добиваться допуска российских специалистов к расследованию дела топ-менеджера.

В России Николая Глушкова заочно приговорили к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота". Он скончался в марте в Лондоне. Скотланд-Ярд квалифицировал происшествие как убийство и заявил, что Глушков умер от удушения.

В следственном комитете России завели уголовное дело.