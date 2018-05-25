Афины и Скопье не смогли решить македонскую проблему

АФИНЫ, 25 мая — РИА Новости. Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров в ходе двухдневных переговоров в Нью-Йорке не смогли договориться по вопросу о конституционном наименовании Республики Македония, переговоры будут продолжены, сообщил спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц.АМНА.
Он отметил, что обсуждение министры продолжат в Брюсселе.
"Переговоры значительно активизировались, у обеих сторон серьезные позиции и свои национальные интересы, они признает важность достижения соглашения и намерены сделать это", — сказал спецпредставитель генсека.
Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония".