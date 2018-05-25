Более ста палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

Палестинские медики во время протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Палестинские медики во время протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 25 мая — РИА Новости. Свыше 100 палестинцев получили ранения в очередных столкновениях с израильскими военными вдоль границ сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Протесты под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются девять недель подряд, хотя сейчас их масштабы значительно скромнее, чем были раньше.

"Итог девятой пятницы марша: 109 палестинцев получили ранения на восточных границах сектора Газа", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные заявляют, что акции протеста собрали в пятницу около 1,6 тысячи палестинцев, которые жгли шины и швыряли камни в двух точках на границе сектора Газа.

Всего по подсчетам палестинских медиков, с 30 марта, даты начала "марша возвращения", погибли 115 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.

Помимо этого, на Западном берегу реки Иордан в пятницу умер уже третий палестинец, пострадавший ранее в столкновениях с израильтянами, сообщил аль-Кидра. Западный берег долго оставался в стороне от протестных инициатив и присоединился к ним только десять дней назад, когда палестинцы отмечали 70-ю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.