Латвийский мэр раскритиковал ограничение вещания российского ТВ

РИГА, 25 мая – РИА Новости. Правящие политики Латвии, которые пытаются ограничить вещание российских телеканалов на территории страны, повторяют практику советских времен, когда глушили трансляции "Голоса Америки" и "Радио Свобода", заявил на пресс-конференции в пятницу мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Ранее ряд правящих политиков Латвии заявили о необходимости ограничить вещание в республики российских телеканалов. В Латвии, население которой составляет 2 миллиона человек, проживает около 40% русскоязычных. В республике наибольшей популярностью пользуются российские телеканалы.

"Все время кричат, что то один канал надо закрыть, то другой. Пропаганду надо перекрыть. Я помню советское время. Тогда спецслужбы глушили радио "Голос Америки" из Вашингтона и "Радио Свобода" из Британии. Теперь Запад испугался каких-то российских телеканалов и, как когда-то СССР, борются против русских. Кого они боятся? Ну, так вы докажите, что у вас правда. Ведь в свободе — демократия. Теперь они просто поменялись местами", — заявил Лембергс.

Неужели можно кого-то переубедить, что-то закрывая, недоумевает политик. "Я сам слушал "Голос Америки" из Вашингтона и "Свободную Европу" слушал. Ну были помехи, иногда было хорошо слышно, иногда нет. Если каналы закроют, то их захочется еще больше слушать и смотреть", — считает Лембергс.

Власти балтийских стран постоянно пытаются препятствовать работе российских СМИ. Так, из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой без объяснения причин.

Кроме того, комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила ограничить на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета, по мнению комиссии, стали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".