Прокурор по делу "русской мафии" оценил сотрудничество российской стороной

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Испанский прокурор по делу "русской мафии" Хосе Гринда Гонсалес заявил, что неоднозначно оценивает сотрудничество с российской прокуратурой.

"Не знаю, что сказать… Что касается прокуратуры (России) — мы сотрудничаем на постоянной основе, но это сотрудничество неоднородно. Иногда прокуратура не может прожевать то, чем мы их кормим", — заявил Гринда Гонсалес в ответ на вопрос, как идет сотрудничество с российскими властями.

В Национальной судебной палате Испании идет процесс по так называемому "делу русской мафии". Расследование отмывания денег гражданами РФ в Испании (операция "Тройка") заняло почти десять лет.

В списке подсудимых — 18 человек, прокуратура предъявляет обвинения, в частности, депутату Госдумы Владиславу Резнику, который ездил в Испанию для дачи показаний. В обвинительном заключении прокуратуры фигурировали 27 фамилий. Местонахождение части обвиняемых по этому делу, в том числе главного фигуранта Геннадия Петрова, не установлено.

Обвиняемым грозит от пяти с половиной до восьми с половиной лет заключения, а также штраф на 2,7 миллиарда евро. Прокуратура считает, что еще в 1996 году выходцы из России создали в Испании схему отмывания денег, полученных преступным путем в РФ, через покупку недвижимости.