Министр обороны США прокомментировал возможное проведение саммита США-КНДР

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил "оптимизм" в отношении работы американских дипломатов над возможностью проведения саммита лидеров США и КНДР.
Журналисты так же спросили его о том, планируют ли США из-за отмены ранее запланированного на 12 июня саммита интенсифицировать военные учения в регионе. "Сейчас мы ничего не меняем… ведущую работу ведут дипломаты, они руководят этим и мы желаем им всего наилучшего и плодотворного продвижения вперед", — сказал глава Пентагона журналистам перед началом переговоров с министром обороны Дании.
В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовке саммита. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не появились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров.