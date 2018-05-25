Министр обороны США прокомментировал возможное проведение саммита США-КНДР

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил "оптимизм" в отношении работы американских дипломатов над возможностью проведения саммита лидеров США и КНДР.

"Я оптимистичен в отношении работы наших дипломатов, они активно трудятся над тем, чтобы это (саммит) произошло", — сказал глава оборонного ведомства США, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он оптимизм по поводу встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в "ближайшем будущем".

Журналисты так же спросили его о том, планируют ли США из-за отмены ранее запланированного на 12 июня саммита интенсифицировать военные учения в регионе. "Сейчас мы ничего не меняем… ведущую работу ведут дипломаты, они руководят этим и мы желаем им всего наилучшего и плодотворного продвижения вперед", — сказал глава Пентагона журналистам перед началом переговоров с министром обороны Дании.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовке саммита. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не появились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров.