ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Испанский прокурор по делу "русской мафии" Хосе Гринда Гонсалес заявляет, что его убийство уже было заказано и что он находится под охраной, а против заказчиков возбуждено дело.
"В любом случае я уверен относительно моей общественной репутации и частной неприкосновенности, поскольку офис прокурора, национальная полиция много работают над обеспечением моей безопасности. Я живу мирно", — добавил прокурор, который пришел на выступление с охраной.
В списке подсудимых — 18 человек, прокуратура предъявляет обвинения в частности депутату Госдумы Владиславу Резнику. В обвинительном заключении прокуратуры фигурировали 27 фамилий. Местонахождение части обвиняемых по этому делу, в том числе главного фигуранта Геннадия Петрова, не установлено.
Обвиняемым грозит от пяти с половиной до восьми с половиной лет заключения, а также штраф на 2,7 миллиарда евро. Прокуратура считает, что еще в 1996 году выходцы из России создали в Испании схему отмывания денег, полученных преступным путем в РФ, через покупку недвижимости.