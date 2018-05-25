Пушков рассказал о "тесте на суверенитет" для Европы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал давление США на европейские страны по вопросам международной повестки дня "тестом на суверенитет".

"Макрон заявляет о своей приверженности суверенитету Франции и Европы. Остается посмотреть, как эта суверенность выдержит давление со стороны США по Ирану и другим вопросам. В эти дни Европа проходит тест на суверенитет", — написал сенатор у себя в Twitter.

В этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе Ирана, достигнутого в 2015 году. Также он анонсировал возвращение санкций против Тегерана и стран, которые ведут бизнес с исламской республикой.

В Европе холодно отнеслись к решению Белого дома. Председатель Совета ЕС выступил с резкой критикой подобной политики. Президент Франции Эммануэль Макрон в этой связи отметил "нежелание терпеть чужую власть и тем более тиранию над собой@. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны перестать полагаться на США. Тем не менее, она признала, что немецким компаниям придется прекратить бизнес с Ираном.