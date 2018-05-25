Макрон рассказал о личных отношениях с Трампом

ПАРИЖ, 25 мая – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что старается строить с американским лидером Дональдом Трампом теплые и полезные личные отношения для доверительного диалога.
"Я думаю, что Франция – одна из стран, с которой он (Трамп – ред.) говорит больше всего.. Думаю, что это теплые отношения, но также полезные. Я думаю, что мы понимаем друг друга", — добавил президент Французской республики.
Макрон находится с первым официальным визитом в России. В четверг состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Макроном в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. В пятницу французский лидер выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В апреле Макрон был с государственным визитом в США.