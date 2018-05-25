Посольство призвало Британию перестать предвзято относиться к россиянам

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Мария Табак. Российское посольство призвало британские власти исключить предвзятое отношение погранслужбы и полиции к россиянам. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

По мнению ведомства, немотивированные задержания граждан России в британских аэропортах могут указывать на наличие дискриминационной составляющей.

"Вновь призываем граждан, столкнувшихся с подобными проблемами по прилете и вылете, до или после прохождения паспортного контроля, сообщать об этом в посольство на правах конфиденциальности по электронной почте info@rusemb.org.uk для дальнейшего учета, анализа и предотвращения селективных и чрезмерных действий в отношении россиян. Напоминаем также, что в посольстве России в Лондоне и генконсульстве России в Эдинбурге работает круглосуточная горячая линия для обращения российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации", — указывается в сообщении.

Ранее британская полиция и таможня провели в аэропорту Хитроу досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился принять пассажиров рейса Лондон — Москва. По словам капитана воздушного судна, они якобы искали запрещенные предметы, но не объяснили причины осмотра и не составили акт. При этом они потребовали, чтобы экипаж покинул самолет, хотя это запрещено правилами. В результате переговоров с участием представителя российского посольства капитан остался в кабине на время досмотра, хотя полностью контролировать его не мог.

"Лондон оказался в луже"

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев предположил, с чем связаны задержания россиян в британских аэропортах. По его словам, Лондон пытается реабилитироваться после провала с "делом Скрипалей".

"Поэтому надо же себя как-то реабилитировать, надо найти какой-то след или какую-то новую информацию о том, что Россия якобы является "страной-агрессором", ведет себя, как они считают, неадекватно, не по правилам", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Вторым моментом, по которому Британии "приходится оправдываться", Гусев назвал удар по Сирии. По его словам, никакого химического оружия на территории Сирии нет, все это были "фейки".

"Чего ни коснись, британцы "оказываются в луже". Вот и ищут, а чего ищут — сами не знают. Мне кажется, маразм сопровождает деятельность премьера великой державы — не подобает так себя вести. Но думаю все-таки, что с наступлением лета этот маразм постепенно ослабнет. Ведь "весеннее обострение" все-таки должно когда-то закончиться. И я надеюсь, что наши отношения вернутся в позитивное русло", — заключил Александр Гусев.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.