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Посольство РФ продолжит добиваться ответов на вопросы по "делу Скрипаля"

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1512)
20:1825.05.2018
(обновлено: 20:19 25.05.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВоенные в защитных костюмах в СолсбериВоенные в защитных костюмах в Солсбери
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ продолжит добиваться от Великобритании исчерпывающих ответов на вопросы по "делу Скрипалей", заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин предложил прекратить разговоры вокруг "дела Скрипаля"
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В видеообращении, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль заявила, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольства в Лондоне, но отметила, что в настоящий момент не желает прибегать к его услугам.

"Появление Юлии Скрипаль на публике не означает "закрытия" "дела Скрипалей". Британские власти обвинили Россию в очень серьезном преступлении, поэтому именно на них и лежит бремя доказательств. Намерены и далее добиваться от них исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы, не говоря уже о том, что показанный видеоролик оставил серьезные сомнения относительно того, насколько Юлия Скрипаль свободна в своих действиях и высказываниях", — заявил представитель посольства.

Военный в защитном костюме в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посольство России потребовало от Британии извинений из-за "дела Скрипалей"
Он подчеркнул, что Скрипали были отравлены 4 марта, а уже 12 марта британские власти выдвинули в адрес России серьезные обвинения, не подкрепив их доказательствами и отказавшись от сотрудничества с РФ как в двустороннем, так и в международном формате.

"За прошедшее время основные элементы британских обвинений разрушила сама жизнь. Вопреки первоначальным категоричным утверждениям, что якобы использованное против Скрипалей нервнопаралитическое вещество могло производиться только в России, все чаще появляются факты, свидетельствующие о соответствующих исследованиях в лабораториях ряда западных стран, сведения о которых передавались, в том числе, Великобритании", — отметил представитель посольства.

Военные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ОЗХО не комментирует происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
"Обращают на себя внимание действия британских властей по "обеззараживанию" объектов в Солсбери, больше похожие на уничтожение вещественных доказательств. Многочисленные запросы российской стороны о сотрудничестве в расследовании отравления российских граждан остаются без ответа, а само следствие протекает в атмосфере секретности. Нарушаются положения консульских конвенций, касающиеся обеспечения доступа к пострадавшим российским гражданам", — добавил он.

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