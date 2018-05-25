ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ продолжит добиваться от Великобритании исчерпывающих ответов на вопросы по "делу Скрипалей", заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В видеообращении, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль заявила, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольства в Лондоне, но отметила, что в настоящий момент не желает прибегать к его услугам.

"Появление Юлии Скрипаль на публике не означает "закрытия" "дела Скрипалей". Британские власти обвинили Россию в очень серьезном преступлении, поэтому именно на них и лежит бремя доказательств. Намерены и далее добиваться от них исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы, не говоря уже о том, что показанный видеоролик оставил серьезные сомнения относительно того, насколько Юлия Скрипаль свободна в своих действиях и высказываниях", — заявил представитель посольства.

Он подчеркнул, что Скрипали были отравлены 4 марта, а уже 12 марта британские власти выдвинули в адрес России серьезные обвинения, не подкрепив их доказательствами и отказавшись от сотрудничества с РФ как в двустороннем, так и в международном формате.

"За прошедшее время основные элементы британских обвинений разрушила сама жизнь. Вопреки первоначальным категоричным утверждениям, что якобы использованное против Скрипалей нервнопаралитическое вещество могло производиться только в России, все чаще появляются факты, свидетельствующие о соответствующих исследованиях в лабораториях ряда западных стран, сведения о которых передавались, в том числе, Великобритании", — отметил представитель посольства.

"Обращают на себя внимание действия британских властей по "обеззараживанию" объектов в Солсбери, больше похожие на уничтожение вещественных доказательств. Многочисленные запросы российской стороны о сотрудничестве в расследовании отравления российских граждан остаются без ответа, а само следствие протекает в атмосфере секретности. Нарушаются положения консульских конвенций, касающиеся обеспечения доступа к пострадавшим российским гражданам", — добавил он.