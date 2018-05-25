Посольство в Вильнюсе обвинило Литву во вмешательстве в дела России

ВИЛЬНЮС, 25 мая — РИА Новости. Литовская сторона длительное время проводит линию на открытое вмешательство во внутренние дела РФ, периодически организуя на своей территории встречи несистемных оппозиционеров из России, заявляет в пятницу посольство России в Литве.

В Тракайском районе Литвы с 24 по 25 мая проводится ежегодный пятый по счету Вильнюсский российский форум, организованный МИД Литвы, на котором политики, общественные деятели, правозащитники и журналисты обсуждают ситуацию в России.

"Как известно, литовская сторона уже длительное время проводит беспардонную линию на открытое вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, периодически организуя на своей территории сборища так называемых несистемных оппозиционеров из России", — говорится в сообщении посольства, опубликованном на сайте ведомства.

Посольство добавляет, что темы, обсуждаемые на подобных акциях, проходящих под патронатом литовских госструктур, "не оставляют сомнений в том, что речь идет о неприкрытой провокационно-подрывной деятельности: смена власти в России, ее развал, демонизация президента России и многое другое".

В сообщении отмечается что форум, организованный напрямую МИД Литвы, полностью дискредитирует литовскую дипломатию, а личное участие министра иностранных дел страны Линаса Линкявичюса "подтверждает его особую личную роль в процессе развала двусторонних отношений".

Первый Российский форум был организован в Литве в мае 2014 года.