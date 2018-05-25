Вайнштейна освободили под залог

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов, пишет the Hill.

Ранее Вайнштейн сам пришел в полицию Нью-Йорка и был задержан по многочисленным обвинениям в сексуальных преступлениях, включая изнасилование. Отмечается, что подозреваемый свою вину не признал.

Вайнштейн внес залог в миллион долларов и обязался не выезжать из страны. Ему также пришлось надеть отслеживающее передвижения устройство.

Осенью 2017 года продюсер оказался в центре одного из самых громких скандалов в Голливуде. Его обвинили в домогательствах ко многим женщинам, включая известных актрис вроде Анджелины Джоли, Умы Турман и Эшли Джадд. Вайнштейна уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.