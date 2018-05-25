Вайнштейна освободили под залог

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов, пишет the Hill.
Вайнштейн внес залог в миллион долларов и обязался не выезжать из страны. Ему также пришлось надеть отслеживающее передвижения устройство.
Осенью 2017 года продюсер оказался в центре одного из самых громких скандалов в Голливуде. Его обвинили в домогательствах ко многим женщинам, включая известных актрис вроде Анджелины Джоли, Умы Турман и Эшли Джадд. Вайнштейна уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.