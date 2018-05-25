БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В Евросоюзе воздержались от комментариев по поводу возможности применения санкций в отношении переизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее в пятницу источник в структурах Евросоюза сообщил, что дискуссии о применении дополнительных мер воздействия на власти Венесуэлы в связи с прошедшими там выборами, итоги которых Запад не признал, уже идут, и этот вопрос может быть в повестке переговоров глав МИД стран ЕС в понедельник.

"Я бы не стал предвосхищать, какого рода меры или какие люди могут быть включены…. Включение в список — это исключительная мера", — сказал в пятницу пожелавший остаться неназванным высокопоставленный источник в структурах ЕС, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли включение Мадуро в санкционный список.

По словам источника, на данном этапе дискуссий возможные меры обсуждаются именно в привязке к прошедшим выборам для оказания дополнительного воздействия на венесуэльские власти с учетом ранее высказанного ЕС призыва к Каракасу соблюдать демократические нормы.