Зарубежные СМИ нельзя включать в санкционные списки, заявили в ОБСЕ

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Зарубежные СМИ не должны подпадать под санкции, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, комментируя ситуацию с санкциями в отношении МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

"Свобода выражения и свобода СМИ являются фундаментальными обязательствами стран-участниц ОБСЕ. Любое ограничение этих прав должно быть пропорциональным, ограниченным в объёме и предусматривать адекватную защиту от злоупотребления. Зарубежные СМИ как таковые не должны включаться в санкционные списки", — заявил Дезир, слова которого цитирует пресс-служба организации.

"Я призываю власти уважать и выполнять обязательства ОБСЕ, направленные на улучшение условий, при которых журналисты из одной страны ОБСЕ занимаются своей профессией в других странах-участницах", — добавил он.

Киев в четверг включил в санкционный список МИА "Россия сегодня" и портал РИА Новости Украина, а также заблокировал доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru".

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.