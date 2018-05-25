МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал провокацией драку украинских и английских футбольных фанатов, в результате которой пострадали два человека.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в четверг вечером на Большой Васильевской улице Киева произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", приехавших в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов, который состоится в субботу. По данным СМИ, местные хулиганы бросали в иностранных болельщиков столы и стулья. В пятницу полиция Киева сообщила о задержании двух участников драки. По данным правоохранителей, также пострадали два иностранных болельщика.

"Я уверен, вчерашняя потасовка — это провокация. И МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и, однозначно, понесут наказание", — заявил Кличко. Его комментарий журналистам опубликован на канале "Радио Вести" в Youtube.

Как ранее заявила полиция Киева, уголовное дело заведено по статье о хулиганстве. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, оперативники устанавливают всех участников конфликта.