МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал провокацией драку украинских и английских футбольных фанатов, в результате которой пострадали два человека.
"Я уверен, вчерашняя потасовка — это провокация. И МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и, однозначно, понесут наказание", — заявил Кличко. Его комментарий журналистам опубликован на канале "Радио Вести" в Youtube.
Как ранее заявила полиция Киева, уголовное дело заведено по статье о хулиганстве. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, оперативники устанавливают всех участников конфликта.