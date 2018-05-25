Совет Европы отреагировал на санкции против МИА "Россия сегодня" на Украине

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Совет Европы разместил на платформе по безопасности журналистов оповещение о включении Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина в санкционный список на три года.

Платформа Совета Европы позволяет партнерским организациям, работающим в сфере защиты свободы СМИ, оповещать Совет о тех случаях, когда журналисты или организации СМИ подвергаются опасности или же когда свобода СМИ находится под угрозой. Публикации дают возможность быстро распространить информацию о таких ситуациях, а также получить реакцию страны, в отношении которой выпускается оповещение.

Ранее организация также оповестила о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Международная реакция

На арест Вышинского отреагировали и другие международные организации. Так, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

В правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в свою очередь, отметили, что санкции против российских СМИ на Украине противоречат принципам демократии. Замдиректора HRW по Европе призвал Киев отменить санкции.

Помимо блокировки сайтов МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина, Киев ограничил доступ к ресурсам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru".

Против репрессий

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства. В МИД России назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ. © Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова: мировая система защиты прав человека девальвировала Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По словам главы государства, журналисту пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. "Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — сказал Путин в пятницу.

Дело Вышинского

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Жена Вышинского Ирина рассказала, что у нее нет никакой информации об условиях содержания мужа. При этом у журналиста есть проблемы со здоровьем, он не может обходиться без лекарств.