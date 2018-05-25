Трамп сообщил о возобновлении диалога с Северной Кореей по встрече

ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил репортерам, что возобновлен диалог с Северной Кореей по встрече, она может произойти даже в ранее запланированную дату —12 июня.

"Диалог с ними возобновлен… Это (встреча) может состояться даже 12 июня", — сказал он в ходе общения с журналистами, которое транслировалось телеканалом CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовки саммита. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров.