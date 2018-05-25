Глава МИД Турции обвинил "врагов страны" в падении курса турецкой лиры

АНКАРА, 25 мая — РИА Новости. Противники Турции, не добившись успеха во время попытки переворота в июле 2016 года, пытаются достичь своих целей путем снижения курса турецкой лиры, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"За колебаниями курса валют стоят противники Турции и ее лидера Тайипа Эрдогана. Эти силы пытаются сломить волю Анкары. То, чего они не смогли добиться путем попытки переворота в июле 2016 года, пытаются достичь, задействовав экономические рычаги", — цитирует Чавушоглу агентство Anadolu

Министр добавил, что манипуляции на валютных рынках не замедлят развития Турции.

Курс турецкой лиры к доллару США в среду вновь упал до исторического минимума, достигнув 4,93 лиры за доллар. За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Только за последний месяц она обесценилась по отношению к этим валютам на 15 процентов. После того как ЦБ Турции объявил о повышении ставки окна поздней ликвидности, лира укрепилась в пятницу до 4,71 за доллар.

Последнее падение курса турецкой национальной валюты эксперты связывали c заявлением международного рейтингового агентства Fitch, которое выразило опасение в связи с намерением Эрдогана в случае победы на президентских выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой.