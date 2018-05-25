СМИ сообщили о смерти еще одной выжившей при крушении самолета на Кубе

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости. Вторая из трех выживших пассажирок в авиакатастрофе на Кубе скончалась в пятницу, сообщает портал Cubanet.

По данным портала, речь идет о 40-летней Эмилей Санчес. Она умерла в гаванском госпитале от серьезных травм и ожогов, полученных при падении самолета.

Авиалайнер Boeing 737-200, 18 мая выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 112 из них погибли, одна женщина остается в критическом состоянии.

Разбившийся Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности.