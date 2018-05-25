Порошенко рассказал о плане по освобождению Украины от "агрессора"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него есть план по освобождению Украину от "агрессора" за пять лет. С таким заявлением украинский президент выступил на Национальном инвестиционном форуме, который проходит в Киеве.

"У меня как у президента есть абсолютно четкое видение, что делать следующие 5 лет. Каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечивать повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику, каким образом привлекать инвестиции и, безусловно, каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия для того, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", — отметил Порошенко, слова которого приводит телеканал "112 Украина".

В прошлом месяце заместитель министра по вопросам времено оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что у Украины нет возможностей для возвращения Крыма и Донбасса в данный момент, но выразил уверенность,что это непременно случится в долгосрочной перспективе.