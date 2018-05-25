Испанские социалисты назвали причины внесение вотума недоверия Рахою

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес заявил, что целью внесения на рассмотрение в конгресс депутатов (нижня палата парламента) вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Мариано Рахою является "формирование правительства".

Ранее источники в ИСРП сообщили РИА Новости, что Санчес в пятницу внес на рассмотрение в конгресс депутатов вопрос о вотуме недоверия в отношении Рахоя в связи с решением суда по громкому антикоррупционному делу.

Как заявил Санчес в пятницу на пресс-конференции, целью вынесения вопроса о вотуме недоверия премьеру страны, помимо прочего, является "создание правительства Испанской социалистической рабочей партии".

Глава испанских социалистов предложил провести выборы. "Это правительство, которое созовет выборы", — заявил он. "Однако перед этим необходимо восстановить стабильность и очистить от коррупции государственные органы в нашей стране", — добавил Санчес.

Действия испанских социалистов стали следствием решения, вынесенного накануне национальным судом Испании по главному эпизоду "дела Гюртель" — одного из самых громких антикоррупционных процессов, в котором оказались замешаны политики из правящей в стране Народной партии и предприниматели.

Виновными признаны 29 из 37 фигурантов дела, которые в общей сложности приговорены к 351 году тюрьмы, сообщили в Национальном суде.

Санчес в ходе-пресс-конференции заявил, что ситуация, которая сложилась в стране "после решения по делу Гюртель", является "экстраординарной".

"Дело Гюртель" — одно из самых громких коррупционных дел в стране, десятки человек оказались под следствием по нескольким эпизодам злоупотреблений в различных администрациях Испании при заключении контрактов с фирмами в период с 1999 по 2005 годы. Главный фигурант дела — предприниматель Франсиско Корреа. Национальный суд приговорили его к 51 году и 11 месяцам тюрьмы.