Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. архивное фото

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Жертвы инцидента в Солсбери выжили благодаря эффективным действиям британских властей, заявил в пятницу глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

"Мне сказали вчера британские власти, что они смогли очень быстро проанализировать вещество и идентифицировать его за очень короткое время. Это также подтверждается фактом эффективного лечения жертв, в противном случае им не могли бы подобрать правильное лечение. Все три жертвы выжили, и это благодаря своевременным действиям британских властей", — заявил Узюмджю, выступая в пятницу в лондонском Королевском институте международных отношений (Четэм-хаус).

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Помимо Скрипалей, от отравления пострадал полицейский Ник Бейли.