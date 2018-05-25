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МАДРИД, 25 мая – РИА Новости. Возможное вынесение вотума недоверия правому правительству Мариано Рахоя в конгрессе депутатов негативно скажется на стабильности в Испании, заявил сам премьер на пресс-конференции.

В пятницу лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес вынес на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Рахоя. Социалистов поддержала партия Podemos. Центристская партия "Граждане" призвала провести в стране досрочные выборы.

"Этот вотум недоверия плох для Испании, для испанцев …, наносит урон стабильности, провоцирует неуверенность", — заявил Рахой. По его мнению, единственная цель этого вотума – чтобы "Педро Санчес стал председателем правительства любым способом".

Действия испанских социалистов стали следствием решения, вынесенного накануне Национальным судом Испании по главному эпизоду "дела Гюртель" — одного из самых громких антикоррупционных процессов, в котором оказались замешаны политики из правящей в стране Народной партии и предприниматели.

Виновными признаны 29 из 37 фигурантов дела, которые в общей сложности приговорены к 351 году тюрьмы, сообщили в Национальном суде. Народная партия, выступавшая на процессе как гражданский ответчик, должна заплатить 245,5 тысячи евро штрафа — как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных компаний в муниципалитетах Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда в 2003 году.

"Эти события (связанные с судебным приговором – ред.) не имеют отношения ни к одному члену действующего правительства. То, на чем основывает вотум недоверия господин Санчес, неправда", — заявил Рахой.

Он также напомнил, что у социалистов в конгрессе депутатов 84 мандата, а у Народной партии 134. "У кого больше доверия – у кого 84 мандата или у кого 134?" — сказал премьер. "Это правительство спасло страну от банкротства", — добавил он, имея в виду, что именно правительство Народной партии смогло разрешить проблему глубокого экономического кризиса в стране.