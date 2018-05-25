В ООН выразили озабоченность эскалацией насилия в Йемене

ЖЕНЕВА, 25 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН озабочена ухудшением ситуации в Йемене, призывает не чинить препятствия для гуманитарных агентств, говорится в заявлении заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, распространенном в пятницу.

Лоукок выразил озабоченность эскалацией насилия, проблемами, возникающими при работе гуманитарных агентств, и ограничениями для коммерческих грузов, которые наблюдаются в Йемене в последние две недели.

"Гуманитарные агентства сталкиваются с все возрастающими ограничениями для их работы, которые накладывают на них власти в северных частях страны. Гуманитарных сотрудников арестовывают, плохо с ними обращаются, им отказывают в визах или задерживают их выдачу", — сказал он.

Лоукок добавил, что в программы и миссии происходит вмешательство, которое противоречит гуманитарным принципам. Он призвал де-факто правительство и тех, кто принимает решения из Саны немедленно прекратить подобные действия.

Замгенсека ООН подчеркнул, что помимо гуманитарных агентств, с различными препятствиями сталкиваются и коммерческие фирмы, которые поставляют в Йемен продукты и топливо.

"Я особенно озабочен недавним снижением коммерческого импорта продуктов через порты, расположенные на Красном Море. Давление на местную валюту и кризис ликвидности в банковской системе Йемена привели к тому, что импорт стал менее привлекательным для трейдеров. Уверенность коммерческих транспортных компаний нарушилась из-за задержек, в том числе, вызванных инспекциями, проводимыми руководимой Саудовской Аравией коалицией", — сказал Лоукок.

Он отметил, что некоторые компании опасаются, что порты Йемена снова будут заблокированы коалицией, как это было в конце 2017 года.

Лоукок вновь призвал все стороны конфликта уважать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и обеспечить защиту мирных жителям.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.