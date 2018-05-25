В США на 34-м году жизни умер известный видеоблогер

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Звезда YouTube, видеоблогер, стример и организатор киберспортивных турниров Джон Бейн, публикующий ролики под ником TotalBiscuit, умер от рака на 34-м году жизни. Об этом сообщает The Independent.

Информацию о смерти опубликовали на его странице в твиттере. Также ее подтвердила его супруга Дженна.

На канал Бейна подписаны более двух миллионов человек. Он известен прежде всего своими обзорами на игры. Кроме того, Бейн был куратором в онлайн-сервисе распространения игр Steam, в котором у него также сложилась плотная фанатская база.

В 2014 году у него диагностировали рак. С тех пор он часто выкладывал видео, в которых документировал свою борьбу с болезнью. Ранее в этом году видеоблогер заявил, что лечение больше не работает, и перестал комментировать игры.

В опубликованном около месяца назад посте на Reddit он признал, что ему "осталось немного", и заявил, что хотел бы провести остаток жизни вместе с женой.

Многие представители игрового сообщества отреагировали на смерть Бейна. "Категоричная критика игр Джона Бейна и его чувство юмора сделали его одним из самых известных голосов в игровой индустрии. <…> Спасибо тебе за все, TotalBiscuit", — написали представители стримингового сервиса Twitch.

"Он были гигантом нашей индустрии, нам мучительно будет его не хватать", — написал в твиттере Брендан Грин, создатель игры "PlayerUnknown's Battlegrounds".