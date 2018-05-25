Южная Корея попытается склонить США и КНДР к прямому диалогу

ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Южная Корея продолжит попытки склонить США и КНДР к прямому диалогу после отмены американо-северокорейского саммита, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре, заявил пресс-секретарь администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

"В тот момент, когда саммит США-КНДР застопорился, возникла необходимость прямого и открытого контакта между сторонами. Будет намного более эффективно, если они будут общаться напрямую, чтобы понять, что на уме у второй стороны", — подчеркнул он.

Юн Ён Чхан отметил, что "Южная Корея намерена сделать все возможное для установления мира на Корейском полуострове", однако добавил, что Сеул пока "не рассматривает возможность хвататься за телефон" и связываться с КНДР по установленной линии связи между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном.

"Лидеры переговорят по телефону в подходящее время", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил в письме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.