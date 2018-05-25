КНДР расценит срыв встречи с Трампом как ненадежность США, считает эксперт

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле. Архивное фото

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле. Архивное фото

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти КНДР могут расценить решение США отменить встречу лидеров двух стран как подтверждение ненадежности Соединенных Штатов как дипломатического партнера, считает ведущий аналитик международной консалтинговой компании IHS Markit Элисон Эванс.

Президент США Дональд Трамп направил в четверг письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором уведомил его, что намеченный на 12 июня в Сингапуре саммит не состоится. Трамп заявил, что не считает целесообразным проведение саммита из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Президент США также подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

"КНДР, вероятно, увидит в решении Трампа отменить саммит подтверждение ненадежности США в дипломатических делах. Хотя отмене встречи предшествовала жестка риторика с обеих сторон (вице-президент США заявил, что КНДР может "закончить как Ливия", а государственный телеканал KCNA угрожал отменой саммита), сигналы, которые будет подавать Северная Корея, и ее примирительные действия будут контрастировать с отсутствием ответных жестов со стороны США. В частности, КНДР уже не проводит ядерные и ракетные испытания с ноября 2017 года, 9 мая 2018 года выпустила четырех удерживаемых граждан США и пригласила иностранных журналистов для освещения работ по закрытию испытательного полигона", — говорится в полученном РИА Новости комментарии Эванс.

Эксперт напоминает, что 24 мая КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне, где производились ядерные испытания. За работами наблюдали, в том числе, и американские журналисты. При этом в тот же день Трамп заявил об отказе от встречи с лидером КНДР.

"Возникнет ли риск возвращения к напряженности между двумя государствами… зависит от ответа Северной Кореи. Наиболее рискованным сценарием может стать проведение нового испытания ракет средней дальности или баллистических ракет. Менее рискованным сценарием может стать решение КНДР воспользоваться этим дипломатическим провалом для налаживания двусторонних отношений с КНР и Южной Кореей", — отмечает эксперт.