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КНДР расценит срыв встречи с Трампом как ненадежность США, считает эксперт

Сюжет:
Срыв саммита США и КНДР (48)
14:4425.05.2018
(обновлено: 14:45 25.05.2018)
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© AFP 2018 / Jung Yeon Je Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле. Архивное фотоПортреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле. Архивное фото
© AFP 2018 / Jung Yeon Je

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти КНДР могут расценить решение США отменить встречу лидеров двух стран как подтверждение ненадежности Соединенных Штатов как дипломатического партнера, считает ведущий аналитик международной консалтинговой компании IHS Markit Элисон Эванс.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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США могут вести новые санкции против КНДР, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп направил в четверг письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором уведомил его, что намеченный на 12 июня в Сингапуре саммит не состоится. Трамп заявил, что не считает целесообразным проведение саммита из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Президент США также подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

"КНДР, вероятно, увидит в решении Трампа отменить саммит подтверждение ненадежности США в дипломатических делах. Хотя отмене встречи предшествовала жестка риторика с обеих сторон (вице-президент США заявил, что КНДР может "закончить как Ливия", а государственный телеканал KCNA угрожал отменой саммита), сигналы, которые будет подавать Северная Корея, и ее примирительные действия будут контрастировать с отсутствием ответных жестов со стороны США. В частности, КНДР уже не проводит ядерные и ракетные испытания с ноября 2017 года, 9 мая 2018 года выпустила четырех удерживаемых граждан США и пригласила иностранных журналистов для освещения работ по закрытию испытательного полигона", — говорится в полученном РИА Новости комментарии Эванс.

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
В Кремле прокомментировали отмену саммита США и КНДР
Эксперт напоминает, что 24 мая КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне, где производились ядерные испытания. За работами наблюдали, в том числе, и американские журналисты. При этом в тот же день Трамп заявил об отказе от встречи с лидером КНДР.

"Возникнет ли риск возвращения к напряженности между двумя государствами… зависит от ответа Северной Кореи. Наиболее рискованным сценарием может стать проведение нового испытания ракет средней дальности или баллистических ракет. Менее рискованным сценарием может стать решение КНДР воспользоваться этим дипломатическим провалом для налаживания двусторонних отношений с КНР и Южной Кореей", — отмечает эксперт.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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