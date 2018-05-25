Польша назвала НАТО важнейшим приоритетом в своей безопасности

Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото

Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото

ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Присутствие войск НАТО является важнейшим приоритетом в обеспечении безопасности Польши, заявил глава делегации Польши в Парламентской ассамблеи НАТО Марек Опиола на пресс-конференции в пятницу в Варшаве.

В пятницу в польской столице начинает работу весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

В настоящее время в Польше размещается многонациональная батальонная боевая группа НАТО и бронетанковая бригада США. Польша настаивает на усилении группировки НАТО.

"Я не скрываю, что для нас важнейшим вопросом является наличие союзнических войск на восточном фланге", — сказал Опиола.

"Речь идет о том, чтобы убедить партнеров в том, как выглядит ситуация, представить наше видение учений "Запад-2018", которые недавно прошли с участием Белоруссии и России", — добавил он.

В четырехдневных дебатах в польской столице примут участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, высокопоставленные члены правительств и военные, глава пограничного агентства Европейского союза и ведущие международные эксперты.

Ожидается, что в заседании ПА НАТО примут участие почти 250 делегатов из 29 стран НАТО плюс 22 ассоциированных стран и стран-наблюдателей.