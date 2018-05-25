Мадуро заявил о задержании военных, планировавших переворот в Венесуэле

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании нескольких военных по подозрению в участии в заговоре против вооруженных сил Венесуэлы для осуществления госпереворота, сообщает портал Noticias Venezuela.

"После предъявления обвинений они признали свою вину в том, что продались предателям, которые из Колумбии заплатили им в долларах, чтобы они предали честь, мораль и лояльность наших ВС", — заявил Мадуро в Национальном учредительном собрании страны, где он в четверг принес присягу в качестве переизбранного главы государства.

По словам Мадуро, задержанные признались, что пытались сорвать проведение президентских выборов в стране и получили деньги из американского посольства в стране.

"Их финансировали объединившиеся в альянс (американское — ред.) посольство и правительство Колумбии", — добавил Мадуро.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на период 2019–2025 годов.