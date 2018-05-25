СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Блокирование работы украинских компаний, продававших авиабилеты в Крым из российских городов, является очередным глупым и бесперспективным шагом киевских властей, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее СБУ блокировала работу коммерческих организаций в Киеве и Одессе, продававших авиабилеты в Крым с территории РФ.

"Они (киевские власти – ред.) продолжают свою политику, направленную на отдаление Украины от Крыма и ухудшение российско-украинских отношений. Но это еще раз подтверждает их глупость, недальновидность и бесперспективность того, что они делают", — сказал Фикс.

По его мнению, украинские туристы найдут способ попасть в Крым, несмотря на все возводимые украинскими властями преграды. "Люди как ездили в Крым, так и будут ездить, потому что взаимоотношения человеческие, родственные связи, они не зависит от того, какие украинские спецслужбы принимают решения. Тем более что эти решения они принимают против своего народа", — подчеркнул вице-спикер.

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