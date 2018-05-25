ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая — РИА Новости. Посольство РФ в Израиле впервые проведет в Иерусалиме традиционный государственный прием в честь Дня России, сообщили дипломаты.

Они убеждены, что перенос мероприятия из отелей Тель-Авива в историческое здание Сергиевского подворья не затрагивает чувствительной проблемы статуса города, который хотят видеть своей столицей и израильтяне, и палестинцы.

"Сергиевское подворье, возвращенное России в 2008 году, занимает уникальное место в истории российского присутствия на Святой земле. Решение о проведении на нем государственного приема принято неслучайно. Подворье олицетворяет нашу культуру, традиции и является настоящим русским наделом в Израиле и на Ближнем Востоке в целом", — сказал журналистам представитель посольства.

Он напомнил, что участок расположен в Западном Иерусалиме, о признании которого столицей Израиля Россия объявила еще в апреле 2017 года. Она сопроводила это оговоркой, что рассматривает восточную часть города столицей палестинского государства.

"При этом мы имеем в виду, что конкретные параметры решения всего спектра вопросов арабо-израильского урегулирования, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между израильтянами и палестинцами. Россия готова продолжать оказывать содействие сторонам в достижении соответствующих договоренностей", — подчеркнули в посольстве.

Проблема неурегулированности статуса Иерусалима оказалась в центре внимания мирового сообщества после того, как в декабре прошлого года США объявили о признании города израильской столицей, а 14 мая перенесли туда свое посольство из Тель-Авива.

Сергиевское подворье, где 14 июня пройдет прием, — это странноприимный дом, воздвигнутый в конце XIX века Императорским православным палестинским обществом для размещения русских паломников. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и угловой башней, на десятилетия утраченная Россией и недавно обретенная, в прошлом году открылась после реставрации и постепенно возвращает себе исконные функции.