Лидер испанских социалистов внес в конгресс вопрос о вотуме недоверия Рахою

МАДРИД, 25 мая — РИА Новости. Лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес в пятницу внес на рассмотрение в конгресс страны вопрос о вотуме недоверия в отношении премьер-министра страны Мариано Рахоя, сообщили РИА Новости источники в партии.

"Предложение (о вынесении вотума недоверия — ред.), со стороны Педро Санчеса, было внесено сегодня утром", — заявили источники.

По словам источников, Санчес "опросил" членов партии и они поддержали его решение. Также сообщается, что Санчес, вероятнее всего, будет указан во внесенном предложении в качестве кандидата на пост главы правительства.

Действия испанских социалистов стали следствием решения, вынесенного накануне национальным судом Испании по главному эпизоду "дела Гюртель" — одного из самых громких антикоррупционных процессов, в котором оказались замешаны политики из правящей в стране Народной партии и предприниматели.

Виновными признаны 29 из 37 фигурантов дела, которые в общей сложности приговорены к 351 году тюрьмы, сообщили в Национальном суде.

"Дело Гюртель" — одно из самых громких коррупционных дел в стране, десятки человек оказались под следствием по нескольким эпизодам злоупотреблений в различных администрациях Испании при заключении контрактов с фирмами в период с 1999 по 2005 годы. Главный фигурант дела — предприниматель Франсиско Корреа. Национальный суд приговорили его к 51 году и 11 месяцам тюрьмы.