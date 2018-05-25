В Крыму обвинили Украину в подготовке провокаций против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Блокирование работы украинских компаний, продававших авиабилеты в Крым из российских городов, является частью подготовленных провокаций против России, заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины блокировала работу коммерческих организаций в Киеве и Одессе, продававших авиабилеты в Крым из российских городов.

"Последние дни поступают сведения с Украины, которые свидетельствуют, что украинские власти переходят в наступление по всем направлениям, связанным с Российской Федерацией. Делается это нагло, безосновательно и абсолютно на антиправовой основе. Очевидно, поставлена задача произвести как можно больше шума и провокаций", — сказал РИА Новости Иоффе, который также возглавляет мониторинговую группу за соблюдением прав крымчан на Украине.

Глава ОП уверен, что в ближайшее время последует адекватная реакция со стороны России.

"Терпеть дальше этот беспредел невозможно. Украина полностью перешла на неправовые рельсы и ведет себя оскорбительно по отношению к великой России и великому русскому народу, оскорбительно по отношению к украинцам, которые продолжают испытывать к россиянам близко-родственные чувства", — подчеркнул Иоффе.

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