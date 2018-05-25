Верховный суд Израиля признал стрельбу по протестующим в Газе законной

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. 15.05.18

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. 15.05.18

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая — РИА Новости. Верховный суд Израиля признал законным применение военными летального оружия против участников палестинских протестов на границах сектора Газа, отклонив иски местных пацифистских и правозащитных организаций, сообщили истцы.

Судьи отказались удовлетворить их просьбу обязать армию прекратить применение снайперов и боевых патронов против демонстрантов, периодически вступающих в стычки с солдатами и пытающихся прорваться на территорию еврейского государства.

"Суд постановил, что использование израильскими военными боевых патронов против протестующих соответствует закону, поскольку, согласно суду, участники протестов представляют реальную угрозу израильским солдатам и гражданскому населению", — сказано в пресс-релизе организаций "Адала" и "Аль-Мезан", которые занимаются правозащитной деятельностью в арабском секторе. Аналогичный иск был подан "Ассоциацией за гражданские права в Израиле" и пацифистскими организациями "Йеш дин", "Гиша" и "Ха-Мокед".

Согласно данным, которыми оперируют истцы, с 30 марта — даты начала протестов под общим названием "Великий марш возвращения" — израильские военные убили 115 жителей сектора Газа. Из них по меньшей мере 86 погибли в ходе самих выступлений, в том числе 12 детей, двое журналистов и трое инвалидов. За тот же период примерно три тысячи человек получили огнестрельные ранения. У погибших в 93% случаях была поражена верхняя часть тела, говорят истцы, оспаривая официальную версию о том, что огонь ведется преимущественно по конечностям.

"Верховный суд полностью легализовал незаконные действия израильских военных, которые привели к гибели более ста человек и ранениям тысяч протестующих, включая женщин, детей, журналистов, медиков", — заявили обе организации.

Израильские власти отвергают обвинения в непропорциональном применении силы и призывы к международному расследованию кровопролития. Они настаивают, что военные действовали строго в рамках закона и использовали оружие, чтобы не допустить вторжения в страну многотысячных толп, нацеленных "на убийство израильтян и совершение терактов". Вину за массовые жертвы в Иерусалиме возлагают на правящее в Газе исламистское движение ХАМАС.