Верховный суд Израиля признал стрельбу по протестующим в Газе законной

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая — РИА Новости. Верховный суд Израиля признал законным применение военными летального оружия против участников палестинских протестов на границах сектора Газа, отклонив иски местных пацифистских и правозащитных организаций, сообщили истцы.
Судьи отказались удовлетворить их просьбу обязать армию прекратить применение снайперов и боевых патронов против демонстрантов, периодически вступающих в стычки с солдатами и пытающихся прорваться на территорию еврейского государства.
"Суд постановил, что использование израильскими военными боевых патронов против протестующих соответствует закону, поскольку, согласно суду, участники протестов представляют реальную угрозу израильским солдатам и гражданскому населению", — сказано в пресс-релизе организаций "Адала" и "Аль-Мезан", которые занимаются правозащитной деятельностью в арабском секторе. Аналогичный иск был подан "Ассоциацией за гражданские права в Израиле" и пацифистскими организациями "Йеш дин", "Гиша" и "Ха-Мокед".
Согласно данным, которыми оперируют истцы, с 30 марта — даты начала протестов под общим названием "Великий марш возвращения" — израильские военные убили 115 жителей сектора Газа. Из них по меньшей мере 86 погибли в ходе самих выступлений, в том числе 12 детей, двое журналистов и трое инвалидов. За тот же период примерно три тысячи человек получили огнестрельные ранения. У погибших в 93% случаях была поражена верхняя часть тела, говорят истцы, оспаривая официальную версию о том, что огонь ведется преимущественно по конечностям.
"Верховный суд полностью легализовал незаконные действия израильских военных, которые привели к гибели более ста человек и ранениям тысяч протестующих, включая женщин, детей, журналистов, медиков", — заявили обе организации.
Израильские власти отвергают обвинения в непропорциональном применении силы и призывы к международному расследованию кровопролития. Они настаивают, что военные действовали строго в рамках закона и использовали оружие, чтобы не допустить вторжения в страну многотысячных толп, нацеленных "на убийство израильтян и совершение терактов". Вину за массовые жертвы в Иерусалиме возлагают на правящее в Газе исламистское движение ХАМАС.
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".