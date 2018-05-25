В Донецке пройдет митинг по случаю годовщины авиаудара по аэропорту

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (325)

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Около 10 тысяч человек примут участие в траурном митинге в центре Донецка, приуроченном к четвертой годовщине авиаудара ВВС Украины по территории донецкого аэропорта, заявил РИА Новости представитель организаторов акции.

ВВС Украины 26 мая 2014 года произвели обстрел территории донецкого аэропорта.

"На траурном митинге, который приурочен к четвертой годовщине авиаудара по территории донецкого аэропорта, примут участие около 10 тысяч человек", — заявил собеседник агентства.

В мероприятии планирует принять участие глава ДНР Александр Захарченко, представители руководства республики и другие официальные лица.

В настоящее время на центральной площади Донецка, площади имени Ленина, установлены флаги, звуковая аппаратура, играет оркестр. Также непосредственно на самой площади графически изображен донецкий аэропорт и взлетная полоса, вдоль которой расположены лампады.